Budaj o vyhlásení nového národného parku: Máme samé národné horské parky, toto územie si nikto nevšíma!

Poslanci Národnej rady (NR) SR chcú zaviazať vládu, aby do 30. marca 2024 vyhlásila Národný park Podunajsko a jeho zóny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do parlamentu predložili poslanci OĽANO a nezaradení poslanci okolo Kristiána Čekovského.

Vznik Národného parku Podunajsko presadzuje aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Cieľom návrhu je vytvorenie legislatívneho rámca na vznik Národného parku Podunajsko. Dosiahne sa to prostredníctvom uloženia povinnosti vláde vyhlásiť ho, zriadenia Správy Národného parku Podunajsko ako samostatnej príspevkovej organizácie v pôsobnosti envirorezortu a umožnením prechodu pozemkov a majetku, priblížili predkladatelia. Reklama za štátne peniaze? Budaj má na referendum vlastný názor: Kritikou v jednom smere nešetrí "Dôvodom je dlhodobý, desiatky rokov pretrvávajúci záujem odbornej a občianskej verejnosti o zlepšenie ochrany ramenného systému unikátnej stredoeurópskej vnútrozemskej riečnej delty, rovnako ako potvrdené odborné poznatky o výnimočných hodnotách tohto prírodného územia - reprezentatívnych lesných, vodných a xerotermných biotopov a druhov národného, európskeho a medzinárodného významu," uviedli poslanci. Vyhlásenie Podunajska podľa nich nadviaže na existujúce parky v Rakúsku a Maďarsku.