Exmoderátor Palovič musí rehabilitačné centrum opustiť: Kvôli poisťovni v Kováčovej končím!

O šesť dní môže ísť domov, no zdravie mu hovorí niečo iné! Bývalý moderátor a pokerový hráč Dag Palovič (48) bol po ťažkej dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o ľavú nohu, umiestnený do rehabilitačného centra v Kováčovej.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po uplynutí troch mesiacov mu lekári oznámili, že jeho pobyt v zariadení sa blíži do finále a on sa bude musieť zbaliť a odísť. Človek by si povedal, že kde je problém, veď konečne sa vymaní z rúk doktorov. Všetko by bolo v poriadku, keby bol Dag zdravý ako buk a život mu nekomplikovala zdravotná poisťovňa a nedostatok financií.

Ako sa hovorí, peniaze nie sú všetko, ale keď ich človek má, žije sa mu ľahšie. Svoje by o tom vedel rozprávať exmoderátor Telerána či hviezda verejnoprávnej relácie Hitparáda XXL Dag Palovič. Život nezávislého a vysmiateho Daga sa dramaticky zmenil po ťažkej dopravnej nehode 9. augusta minulého roka.

Hrozivá havária ho pripravila o ľavú nohu, dva týždne bol v umelom spánku, ktorý mu obmedzil reč. Mesiac bol napojený na pľúcnu ventiláciu, prežil krvácanie do mozgu, rozlámané hrudné stavce, bol na opiátoch a naučil sa chodiť s novou protézou. Dag však hovorí, že napriek životným ťažkostiam z neho nehoda urobila silnejšiu osobu.