Nemecká ministerka o ruskom vianočnom prímerí: Toto chce Putin v skutočnosti!

Ruský prezident Vladimir Putin o mier zrejme nestojí, keď chce po krátkom prerušení bojov počas pravoslávnych Vianoc vo vojne na Ukrajine pokračovať.

Vo štvrtok to na twitteri uviedla nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková, podľa ktorej Putinova ponuka dočasného prímeria bezpečnosť nezabezpečí. "Ak by Putin chcel mier, stiahol by vojakov domov, a tak by bolo po vojne. Evidentne chce ale po krátkom prerušení vo vojne pokračovať, "uviedla Baerbocková. "Takzvané zastavenie paľby ľuďom, ktorí pod ruskou okupáciou žijú v každodennom strachu, neprinesie slobodu ani bezpečnosť. Preto budeme Ukrajincov ďalej podporovať, aby mohli opäť žiť v mieri a sebaurčení, "dodala.

Putin nariadil ruskej armáde zastaviť paľbu na frontovej línii na Ukrajine od piatkového poludnia do sobotňajšej polnoci, teda počas pravoslávnych Vianoc. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak to na twitteri označil ako pokrytectvo a uviedol, že Rusko musí opustiť okupované územia.