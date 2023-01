Po Bradovi si našla mladé ucho aj Angelina: Pozrite, s akým zajačikom sexi herečka randí!

Keď aj Brad, tak Angelina nebude pozadu!

Tak sa zdá, že Angelina Jolie (47) so svojim bývalým manželom Bradom Pittom (59) súťaží. Keď môže mať on mladšiu partnerku, prečo by nemohla ona mať partnera mladšieho o 21 rokov. Šesťnásobná matka randí so 26-ročným Írom Paulom Mescalom, ktorého môžeme poznať zo seriálu Normálni ľudia, kde hrá Connella Waldrona.

Paul si veľmi chráni súkromie a nemá profily na sociálnych sieťach a má minimálnu stopu online. "

Je neuveriteľne normálny, pokorný a veľmi súkromný človek,“ uviedol Paulov kamarát s tým, že je na hony vzdialený mužom, s ktorými žila Angelina v minulosti.

