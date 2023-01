Diaľničný expres BMW M340i xDrive: Úsporná stíhačka?

Výkonnejší je v ponuke už iba nabrúsený model M3. Znamená to jediné - BMW M340i predstavuje brilantné šoférske náčinie. Pod dlhočiznou kapotou nájdete osadený šesťvalcový 3-litrový motor lačný po otáčkach, ktorý auto dotuje výkonom za každých okolností. Užijete si ho na diaľnici aj na okresných cestách, no aký jazdný režim zvoliť?

Že má vynovený sedan výkonný motor, prezrádzajú decentné detaily. Šesťuholníkový vzor mriežok chladiča či aerodynamicky tvarované spätné zrkadlá. V rovnakom duchu sa nesú zmeny na zadnej časti. Nájdete tam hlboko zapustený čierny difúzor s masívnymi koncovkami výfukov. Jediná škoda, že neboli z karbónu.

To by však zbytočne dvihlo cenu a funkčné by boli rovnako. Navyše, v tomto prípade sa pri vývoji nemuseli naháňať za každým ušetreným kilogramom, čo vidno v interiéri, kde nájdete metre kože aj pohodlné sedačky, v ktorých môžete stráviť celý deň a v cieli nevystúpite rozlámaní, akoby vás zmlátil pouličný bitkár. Za volantom budete skôr chcieť, aby cesta trvala čo najdlhšie, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým je motor, druhým podvozok, tretím zvuk v športovom režime a posledným ostré riadenie.





Bleskové reakcie

Pokiaľ šliapnete v akejkoľvek rýchlosti na plyn v športovom režime, M340i vystrelí bez oneskorenia za sprievodu pestrých zvukov. Pod kapotou totiž leží výkonný 3-litrový benzínový šesťvalec preplňovaný turbom typu twin-scroll, ktorý je označovaný za jeden z najlepších agregátov vôbec. Vyznačuje sa totiž nevädnúcim výkonom a vysokou efektivitou spaľovania.

Skutočný charakter vám však ukáže, až keď ho chytíte poriadne pod krkom. Nezabudnite si vypnúť trakčnú kontrolu, trochu adrenalínu nezaškodí... Šoférujete štvorkolku. Pocítite to aj v športovom režime, v ktorom má, našťastie, preferenciu zadnej nápravy. Nečakajte však, že pneumatiky roztrháte na franforce po pár ostrých prejazdoch zákrutami. Na siahodlhé drifty nájdete v ponuke BMW iné náradie...