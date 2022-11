Dostane sa Slafkovský po treste do zostavy Montrealu? Jasná reakcia trénera

Juraj Slafkovský (18) sa ospravedlnil kanadskému útočníkovi Detroitu Red Wings Mattovi Luffovi za nepríjemný zákrok. Ten jeho ospravedlnenie prijal.

Tohtoročná jednotka draftu dostala za napadnutie zozadu trest 5+DKZ. Luffovi neskôr Slafkovský poslal esemesku. „Odpovedal mi a poďakoval, že som si našiel čas. Myslím si, že to bolo to najmenej, čo som mohol urobiť,“ povedal 18-ročný útočník Montrealu.

Za zákrok dostal aj trest od disciplinárnej komisie, tá mu udelila dištanc na dve stretnutia. „Nemal som veľkú rýchlosť, je však náročné, keď ste o 20 kilogramov ťažší ako ostatní. Vôbec som sa nesnažil ho tvrdo naraziť,“ dodal k incidentu, ktorý sa odohral 9. novembra v zápase Montrealu proti Detroitu.

Slovenský útočník by sa mal vrátiť do zostavy Canadiens v zápase Montrealu proti New Jersey v noci na stredu.

Slafkovský žiadne špeciálne rozhovory pred návratom do zápasu s trénerom Martinom St. Louisom neabsolvoval. „Nechám ho hrať. Musí sa trochu prispôsobiť,“ poznamenal pre Trend Detail News hlavný kouč Canadiens.

„Chcem dokončovať každý súboj, keď budem na ľade. Je to vec, ktorá nám môže pomôcť vyhrávať zápasy,“ uzavrel slovenský útočník, ktorý má v desiatich zápasoch na konte tri presné zásahy.