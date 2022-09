Do školských lavíc zasadlo viac ako 60-tisíc prváčikov: Toto sa chceme naučiť ako prvé!

Túžia sa čo najskôr naučiť čítať, písať a počítať. Po dvoch mesiacoch sladkého ničnerobenia sa v pondelok otvorili brány základných a stredných škôl. V školskom roku 2022/2023 ich začalo navštevovať viac ako 704 000 žiakov.

Do školských lavíc zasadlo po prvý raz 60 280 prváčikov. Dobrou správou je, že po školských rokoch poznačených pandémiou sa tento začne bez výraznejších epidemiologických opatrení. Nový Čas vyspovedal prváčikov v Základnej škole Vajanského v Lučenci, ktorí mu plní očakávania prezradili, čo by sa chceli ako prvé počas vyučovania naučiť.

Jakubko (6) a Rebeka (6):

Jakubko: Počítať, aby som zrátal drevo na chalupe

Veľmi sa teším na učenie a hlavne na hodiny matematiky, pretože sa chcem naučiť počítať, aby som mohol zrátať, koľko máme dreva na chalupe.



Rebeka: Čítať knižky o zvieratkách

Ako úplne prvé sa chcem naučiť písať a čítať nové písmenká. Meno si už napísať viem, no chcem vedieť oveľa viac, aby som si mohla čítať moje obľúbené knižky o zvieratkách.

Markus (6):

Narátať do tisíc

Budem veľmi rád, ak sa naučím počítať aspoň do tisíc, lebo do sto už viem, no to je pre mňa málo. Chcel by som si v triede nájsť aj nových kamarátov.