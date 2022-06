Tornádo nad slovensko-českým pohraničím?! U susedov hlásia rozsiahle škody, zábery naháňajú strach

Slovensko v pondelok takmer na celom území potrápili prehánky, na západe sa vyskytli aj intenzívne búrky.

V oblasti južnej Moravy sa sformovala supercelárna búrka, ktorá podľa portálu imeteo.sk priniesla na česko-slovenské pohraničie tornádo. Portál uvádza, že škody naznačujú, že mohlo ísť aj o tornádo najslabšieho stupňa F0. Potvrdená je však zatiaľ len tromba, ktorú pozorovali z mesta Kúty.

Na juhu Moravy, kde vyčíňalo tornádo pred rokom, napáchala supercelárna búrka výraznejšie materiálne škody. Najviac zasiahnutým miestom je Lanžhot, ktoré leží len 3 km od slovenských hraníc. "Tu je podozrenie, že sa vyskytlo tornádo o sile F0. Z oblastí prichádzajú videá, ktoré zachytávajú lievik, ako aj rotáciu. Zatiaľ sa však neobjavilo jednoznačné video alebo fotografia, ktorá by zachytávala kontakt tohto lievika so zemou, čím by nepochybne išlo o tornádo," uvádza portál.