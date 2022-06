Veľkolepá párty na Lovestreame: Sexi outfity a energické šou! A aha, kto tancoval v publiku

Fanúšikovia mesiace netrpezlivo čakali na vystúpenia tých najväčších hudobných hviezd. Konečne to prišlo! Akcia leta je plnom prúde. Lovestream festival vyhnal ľudí z každého kúta Slovenska za nezabudnuteľným zážitkom.

Fotogaléria 47 fotiek v galérii

Druhý deň nablýskanej hudobnej udalosti na bratislavskom Tehelnom poli odštartoval vo veľkom. Deň plný hudobných šou odpálil víťaz poslednej SuperStar,

Vystúpenia predstaviteľov zahraničnej hudobnej scény rozprúdila kapela Rare Americans, ktorá toto leto vyrazila po prvýkrát na ich európske turné. Chytľavými melódiami rozhýbala celý štadión mladučká interpretka Zoe Wees. Skvelú šou v sexi outfite predviedla švédska speváčka Zara Larsson. Fanúšikovia blondínku privítali nadšeným jasotom, ktorá im to oplatila nezabudnuteľným vystúpením.

Belgický DJ a producent Lost Frequencies splnil to, čo sľuboval. Do Bratislavy priniesol šou plnú prekvapení. A to doslova! Publikum zostalo v nemom úžase po tom, čo sa spoza jeho chrbta na pódiu objavila hviezda britského popového sveta - Calum Scott. Interpret mal svoje vystúpenie predviesť až v nedeľu, no fanúšikov chcel prekvapiť už o deň skôr. Podarilo sa a skvelý koncertný zážitok sa divákom vryje do pamäti.

Finále sobotného dňa ohromným predstavením plným svetiel a tancov predviedla britská hviezda Dua Lipa, ktorá je na Slovensku vôbec po prvý raz. Fanúšikovia vedia, že jej príprava na každý koncert je naozaj svedomitá, a preto očakávali nezameniteľný zážitok. Niekoľkotýždňové čakanie sa oplatilo a kráska predviedla koncert, na ktorý bude publikum Národného futbalového štadióna ešte dlho spomínať.

Najväčšie hudobné podujatie tohto leta prilákalo aj známe tváre, medzi inými aj Zuzanu Plačkovú. Neprehliadnuteľná influencerka bola ešte pred pár dňami v nemocnici, no zdá sa, že rizikové tehotenstvo ani rady lekárov neboli pre ňu prekážkou. Medzi divákmi sme zahliadli tancovať aj krásne finalistky Miss Universe, ktoré si hudobné predstavenia užívali naozaj plnými dúškami.

Posledný deň začne slovenská úderka v zložení Inekafe, Horkýže Slíže a No Name. Pred najväčším ťahákom, americkou legendou Red Hot Chili Peppers, vystúpi ešte skupina Rival Sons.