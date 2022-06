Černák líder v zblokovaných strelách, Tampa vyrovnala stav série

Hokejisti Tampy Bay vyrovnali stav finálovej série Východnej konferencie NHL na 2:2 na zápasy, v štvrtom stretnutí zvíťazili doma nad New Yorkom Rangers 4:1.

V drese obhajcov titulu nastúpil aj slovenský obranca Erik Černák. Odohral 20:45 min a do štatistík si zapísal 4 hity a 5 zblokovaných striel, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.

Gól a dve asistencie si v drese Tampy pripísal český útočník Ondřej Palát, jeho krajan Jan Rutta mal dve asistencie. Domácich priviedol 34 zákrokmi k triumfu brankár Andrej Vasilevskij, prekonal ho až v 57. minúte v presilovke Artemij Panarin. "Blesky" vyhrali doma šiesty duel za sebou. "Vedeli sme, aké náročné bude vyrovnať stav série z 0:2 na zápasy. Dokázali sme to, ale to nás nemôže uspokojiť a musíme makať ďalej," zdôraznil kapitán Tampy Steven Stamkos.

Prvé štyri zápasy prebiehajúcej série vyhrali domáce tímy, čo sa v konferenčnom finále stalo prvýkrát od roku 1991. "Dúfam, že to bude domáca séria až do konca," reagoval kouč Rangers Gerard Gallant, ktorého tím by mal v prípadnom rozhodujúcom siedmom stretnutí výhodu svojho ľadu. Piaty duel série je na programe v noci na piatok v New Yorku. Úspešnejší z tejto dvojice sa vo finále Stanleyho pohára stretne s Coloradom Avalanche.

Duel nedohral útočnik hostí Filip Chytil, z hry odstúpil pre zranenie v hornej časti tela v druhej perióde po strete s obrancom súpera Victorom Hedmanom. V zostave newyorského tímu chýbal ďalší útočník Ryan Strome, ktorý síce absolvoval rozkorčuľovanie, no do zápasu nezasiahol. Zranil sa v treťom stretnutí. Podľa trénera Gallanta bude Chytil na piaty duel pripravený, Stromeho zdravotný stav posúdia tesne pred zápasom.

"Každý tím má problémy so zraneniami, nesmie nás to zastaviť," vyhlásil obranca Rangers Jacob Trouba. "Máme široký káder a myslím si, že to dokážeme zvládnuť. Chýbali nám a veríme, že sa vrátia, ale musíme vedieť hrať aj bez nich."

Semifinále play off NHL

Štvrtý zápas finále Východnej konferencie:

Tampa Bay - New York Rangers 4:1

Góly: 3. Maroon (Bogosian, Bellemare), 34. Kučerov (Palát, Rutta), 45. Stamkos (Palát, Rutta), 60. Palát – 57. Panarin (Copp, Fox) /stav série: 2:2/