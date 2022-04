Chicago podržal Lankinen, DeBrincat stanovil osobné sezónne maximum

Hokejisti Chicaga zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL nad Philadelphiou 3:1.

Víťazný gól domácich strelil Jonathan Toews, ktorý si v stretnutí pripísal aj bod za asistenciu. Ani jeden z tímov už nemá šancu postúpiť do play off.

Gólovo sa presadil aj Alex DeBrincat, ktorý tak so 77 bodmi stanovil svoje sezónne maximum (41+36). "Chlapci bojovali, pár vecí nám vyšlo a podržal nás Kevin Lankinen. Miestami sme aj riskovali, no to sa fanúšikom páči. Bolo fajn vyhrať, najmä doma," uviedol po stretnutí pre oficiálny web NHL tréner domácich Derek King.

Brankár Lankinen si pripísal 33 zákrokov a dosiahol úspešnosť 97,1 percenta. Pre jeho tím to bola len tretia výhra v predchádzajúcich desiatich zápasoch a po 17 stretnutiach sa to Blackhawks podarilo v riadnom hracom čase.

NHL - výsledok:

Chicago - Philadelphia 3:1

Góly: 2. E. Gustafsson (J. Toews, D. Kubalík), 7. J. Toews (Lafferty), 48. DeBrincat (P. Kane, McCabe) – 9. K. Hayes (Laughton, Konecny)