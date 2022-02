Škandál komentátora Zárubu v Pekingu: Hneď som vedel, že je zle!

Český komentátor Robert Záruba (54) sa za svoje slová v priamom prenose verejne ospravedlnil.

Záruba povedal počas zápasu Česko – Švajčiarsko na olympiáde v Pekingu veľmi ľahkovážny komentár. „Najrýchlejšie našiel puk Lukáš Klok a náš Ku-Klux-Klan, teda dvojica Klok – Knot pôjde vystriedať,“ šokoval divákov v živom prenose.

Záruba prirovnal duo k rasistickej organizácii v USA, ktorá po občianskej vojne brutálne útočila na Afroameričanov, Židov a katolíkov.

Spomínané slová odštartovali na internete vlnu nevôle a fanúšikovia obľúbeného českého komentátora nešetrili kritikou. Robert Záruba sa hneď v ďalšom prenose verejne ospravedlnil. Situácia ho veľmi mrzí. „Ospravedlnil som sa za to v živom vysielaní, teraz som to chcel povedať osobne aj Klokovi, to je podľa mňa správne. Už to bohužiaľ nevezmem späť. Hneď keď som to povedal, vedel som, že je to zle,“ povedal pre isport.cz komentátor.

Záruba zamieril na tréning národného mužstva a ospravedlnil sa aj obrancovi Lukášovi Klokovi.

„Reč na to padla. Prišiel sa o tom porozprávať aj sa ospravedlniť. Hovoril som mu, že som v pohode, že sa naňho za to nehnevám. Človek niekedy v priamom prenose niečo povie, ale myslí to inak, než to vyznie,“ povedal český obranca Klok.