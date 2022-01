Raketou omylom zostrelili lietadlo: Neprežil nikto z takmer 200 ľudí na palube! Takto to vyzeralo

V iránskej metropole Teherán sa v sobotu uskutočnila pietna spomienka na 176 ľudí, ktorí zahynuli pred dvoma rokmi pri zostrelení ukrajinského civilného dopravného lietadla. Informovala o tom agentúra AFP.

Rodiny obetí sa zišli na mieste, kde lietadlo havarovalo 8. januára 2020 po tom, čo ho iránska armáda omylom zostrelila. Pozostalí držali fotky svojich zosnulých rodinných príslušníkov, kládli kvety či zapaľovali sviečky, pričom skandovali "Spravodlivosť! Pravdu!"

Štátna iránska televízia medzitým zverejnila rozhovor s matkou jednej z obetí, ktorá spochybnila prístup iránskej vlády k tomuto incidentu. "Máme viacero otázok, kto nám odpovie? Prečo nebol let zrušený? Prečo bola odpálená riadená strela? My to nevieme a nikto nám to nevysvetlil," povedala počas rozhovoru.Na inom zhromaždení v budove teheránskeho letiska príbuzní obetí vyzvali na "spravodlivé vyšetrenie" incidentu, informovala iránska tlačová agentúra ILNA.

Lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines vykonávajúce let PS752 bolo zostrelené 8. januára 2020 krátko po štarte z letiska v Teheráne. Zahynulo všetkých 176 ľudí na palube. Väčšina z nich boli Iránci a Kanaďania, vrátane mnohých s dvojakým občianstvom. Iránske ozbrojené sily tri dni po tragédii priznali, že lietadlo smerujúce do Kyjeva zostrelili "omylom".

Irán v roku 2020 ponúkol, že za každú z obetí vyplatí ako odškodné "150.000 dolárov alebo ekvivalent v eurách". Vyplácať ich začal v piatok, informoval viceprezident Iránskej organizácie civilného letectva Araš Chodáí s tým, že platba "neporušuje právo (pozostalých) podniknúť právne kroky."

Ukrajinskí a kanadskí predstavitelia toto oznámenie ostro kritizovali a tvrdili, že kompenzácia by sa nemala riešiť jednostrannými vyhláseniami.

Kanadský súd v rozhodnutí zverejnenom tento pondelok priznal rodinám šiestich obetí odškodné vo výške viac ako 80 miliónov dolárov.