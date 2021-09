Krádež luxusných predmetov z bytu Cibulkovej: Polícia zverejnila detaily a fotky, spoznávate týchto mužov?

Luxusný byt Dominiky Cibulkovej a jej manžela Michala Navaravu v bratislavskom Starom Meste sa stal v noci zo soboty na nedeľu terčom zlodejov.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Podľa informácií Nového Času v nedeľu ráno v bytovke na Dunajskej ulici zasahovali policajti aj hasiči. Tí poskytovali súčinnosť pri zaisťovaní stôp na streche či v horných poschodiach objektu, kadiaľ sa pravdepodobne mohli vlamači dostať do bytu.

"Vyšetrovateľ PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu krádeže, v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody“ potvrdili policajti na sociálnej sieti. "Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia vo večerných hodinách v čase od 19.30 do 20.15 h v sobotu dňa 18.09.2021 vošli do priestorov obytného domu, kde na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu tohto domu," zverejnili aj detaily krádeže.

Odtiaľ sa podľa polície dostali k oknu vedúceho do jedného z bytov, na ktorom rozrezali roletu, vypáčili okno a vošli do vnútorných priestorov bytu. Nakoľko v byte sa nachádzali psy, z bytu utiekli a k odcudzeniu vecí nedošlo. "Páchatelia sa presunuli na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčili dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2ks cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci. Z bytu následne páchatelia odišli na doposiaľ neznáme miesto," doplnili s tým, že celková škoda presiahla škodu veľkého rozsahu. Za uvedené konanie hrozí páchateľom v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.

Pridali tiež fotografie mužov v súvislosti s krádežou luxusných predmetov v centre Bratislavy. Verejnosť požiadali o spoluprácu. "V prípade ak občania spozorovali vo večerných hodinách v sobotu dňa 18.09.2021 v blízkosti Dunajskej ulice v Bratislave sa pohybovať osoby s kuframi, striebornej farby, atypicky polepenými nálepkami (viď príloha – video) resp. osoby na nižšie uvedených záberoch, aby kontaktovali políciu," napísala polícia. Rovnako žiada aj vodičov taxislužieb alebo majiteľov ubytovacích zariadení, ktorí disponujú informáciami k osobám resp. k uvedeným cestovným kufrom, aby rovnako kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158 prípadne napísali súkromnú správu na FB Polícia SR – Bratislavský kraj.

Nebolo to prvýkrát

Vlani v júni zažila Dominika šok z vyčíňania zlodejov prvý raz. V čase, keď sa bývalej tenistke narodil prvorodený synček Jakub, sa dlhoprstí zamerali na jej chalupu v obci Plavecké Podhradie. Podľa informácií ukradli nábytok a zariadenie v hodnote 18 450 eur.