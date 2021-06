Ďalší šok po konci v Teleráne: Opitý syn moderátorky Polákovej nabúral!

Odchod spojený s nepríjemnou udalosťou! Adriana Poláková (44) sa rozhodla opustiť Slovensko. Dôvod je ako vystrihnutý z romantického filmu, pretože sa sťahuje do Rakúska za partnerom Christianom. Kariéru v makrizáckom Teleráne tak zavesila po štrnástich rokoch na klinec.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na rodnej hrude však ostáva dcéra Lucia (19) a syn Juraj (20), ktorým prenechala aj svoj biznis. No práve Juraj sa postaral o poriadny prešľap a problémy v najnevhodnejšom čase. Nabúral a policajti mu namerali alkohol v krvi. Čo na to televízna hviezda?

Moderátorka Adriana Poláková bola dlhoročnou tvárou markizáckeho Telerána, s ktorým sa však po štrnástich rokoch lúči. Jej kroky povedú do susedného Rakúska za jej priateľom Christianom. „Rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň a mala som naň dobrý dôvod, čo mi dosť pomohlo v rozhodovaní.povedala nedávno brunetka pre Nový Čas víkend. A tak na rodnom Slovensku nenecháva len svoju úspešnú kariéru, ale aj deti dcéru Lucku a syna Juraja.

„Sú dospelé, majú už svoj život a stále im budem k dispozícii, ak ma budú potrebovať. Prijali to a ja budem rada, keď za mnou prídu, veď napokon je to iba dve hodiny po diaľnici,“ doplnila šarmantná moderátorka, ktorá ešte však ani len netušila, aký šok jej spôsobí syn Juraj. Práve on sa pred vyše týždňom v piatok v noci postaral o poriadne nepríjemnú situáciu. A tak je jasné, že Adriana ešte ani nevystrčila päty z domu a už ju jej syn potrebuje.