Ďalší úspech: Univerzita Komenského sa zaradila medzi tri percentá najlepších škôl na svete

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila 609. miesto rebríčka Center for World University Rankings (CWUR), čím sa zaradila medzi tri percentá najlepších škôl na svete.

TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller. "Univerzita Komenského sa v posledných piatich rokoch stabilne drží v siedmej stovke univerzít, za toto obdobie však stúpla o približne 50 miest. Zároveň je najlepšie hodnotenou slovenskou vysokou školou," uviedla hovorkyňa s tým, že okrem UK sa do rebríčka dostali ďalšie dve vysoké školy, ktoré sú v druhej tisícke.

Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Keďže ako jediný hodnotí takmer 20.000 inštitúcií na svete, ide o najväčší svetový rebríček. Meria kvalitu vzdelávania, zamestnanosť absolventov, kvalitu pedagógov a výkonnosť výskumu univerzít, pričom dáta zbiera nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Vedúce pozície obsadili americké univerzity - Harvardova univerzita, MIT - Massachusetts Institute of Technology a Stanfordská univerzita.

V aktuálnom období vyšli aj ďalšie svetové rebríčky univerzít, medzi nimi Round University Ranking, ktorý zaradil UK na 404. miesto na svete, a THE Impact Rankings, kde UK patrí 301. až 400. miesto. V šanghajskom rebríčku sa UK nachádza na 601. až 700. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 572. miesto a v QS World University Rankings je na 701. až 750. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Ranking) dosiahla významný úspech v predmete fyzika, keď sa v roku 2020 umiestnila na 252. priečke vo svete. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001.+ miesto.