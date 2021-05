Patrikovi zmenil život inovatívny zákrok za 50 000 eur: Sklerózu multiplex som porazil v Moskve

Nevzdali sa! Andrea Nesladková (33) z Nitrianskeho Pravna (okr. Prievidza) sa odmietla zmieriť s diagnózou brata Patrika (27), ktorému diagnostikovali sklerózu multiplex (SM).

Sestra dlho pátrala, ako by mu pomohla, až napokon natrafila na informácie o inovatívnej liečebnej metóde v Rusku, kde dokážu pomôcť takmer všetkým pacientom. Za transplantáciu kmeňových buniek museli vysoliť 50 000 eur, no neváhali a peniaze obetovali. Patrik sa tak nebudí do dní plných útrap, ale žije plnohodnotný život. Športuje, našiel si lásku, skvelú prácu a stavia dom...

Andrea sa so skutočnosťou, že jej brata Patrika čaká oveľa kratší život v bolestiach na vozíčku a útrpná smrť, nezmierila. „Môj brat mal 25 rokov, keď mu bola diagnostikovaná skleróza multiplex, na Slovensku nevyliečiteľná choroba. Po mojom vlastnom detailnom výskume zahraničných štúdií, štatistík a porovnaní som zistila, že existuje vo svete len jediná nádej na túto diagnózu - transplantácia vlastných kmeňových buniek v zahraničí,“ opísala, ako zistila, že by mohla bratovi pomôcť zastaviť túto smrteľnú chorobu.

V našich ambulanciách podľa nej pritom o tomto spôsobe liečby niet zmienky a lekári na ňu pacientov neupozorňujú. „Pacienti u nás končia v mladom veku na invalidnom vozíku s veľmi smutnou prognózou. Som šťastná, že môj brat je prvý Slovák, ktorý úspešne podstúpil tento vážny hematologický zákrok v Moskve, ktorý trval päť týždňov a stál 50-tisíc eur,“ odhalila Andrea, ktorá je spolumajiteľkou firmy, ktorá vyrába kúpeľné oblátky.

„Kliniku navštevujú ľudia z celého sveta, bolo tam vykonaných 1 700 transplantácií na SM, transplantácie vykonávajú už viac ako 20 rokov. Známa herečka Selma Blair tiež podstúpila túto transplantáciu na danú diagnózu skleróza multiplex,“ prezradila o stredisku, kde náročnú liečbu kmeňovými bunkami vykonávajú.

Opäť športuje a stavia dom

Operácia predstavovala pre jeho organizmus obrovskú záťaž. Patrik na liečbu nastúpil v októbri 2019. Dokonca mu vypadli vlasy, no po tom, ako mu aplikovali kmeňové bunky, vyzdravel a teraz, po 19 mesiacoch od operácie, je z neho úplne iný, zdravý mladý chlap.

„Predtým som mal bolesti. Čakala ma vidina vozíka a hrozná predstava pomalého umierania. Dnes som šťastný človek a zo srdca by som každému človekovi na Slovensku s touto chorobou prial, aby sa vyliečil,“ odhalil Patrik s tým, že pred začiatkom liečby mal obrovský strach podstúpiť taký náročný zákrok, o ktorom nikto navôkol nevedel.

„Viem, že to rozhodnutie bolo najlepšie v mojom živote, pretože vôbec nemusím riešiť diagnózu, nemocnice a lieky. Žijem plnohodnotný život, plný športu, dobrého jedla a pozitívnej nálady,“ dodal dojatý Patrik, ktorý milovanej sestre vďačí za to, že z donedávna zúfalého pacienta je dnes úspešný manažér v rodinnej firme.

Choroba sa zastavila a jeho svaly už sú opäť pevné ako skala, naplno športuje, stavia dom a našiel si aj životnú lásku, s ktorou možno založí aj rodinu. Andrea sa však rozhodla pomôcť aj dvom mladým Slovenkám zo Žiliny s rovnakou diagnózou. Nový Čas oslovil ministerstvo zdravotníctva, či sa chystá túto liečbu zaviesť do praxe na Slovensku, do uzávierky sa však úrad nevyjadril.

Ako funguje transplantácia vlastných kmeňových buniek

Pacient musí prejsť všetkými zdravotnými testmi, čo zaberie 7 dní.

Zozbieranie vlastných kmeňových buniek a ich očistenie.

Zničenie nefunkčnej imunity.

Vloženie očistených kmeňových buniek.

Imunita sa dostane na úplnú nulu. Nastáva 12-dňová absolútna izolácia, pretože pre človeka bez imunity je bežný „život” nebezpečný.

Táto liečba umožňuje až 90 % zastavenie choroby.

V Moskve u Dr. Ferodorenka podstúpilo transplantáciu 1 400 pacientov so SM. Deň, keď pacientom aplikujú naspäť čisté kmeňové bunky, sa považuje za znovuzrodenie, pretože pacienti majú imunitu bábätka, a tak zvyknú oslavovať svoje druhé narodeniny.

Čo je skleróza multiplex

Telo nositeľa tejto nepredvídateľnej choroby napáda svoj vlastný imunitný i nervový systém. Z fyzicky zdravého človeka sa často stáva pacient imobilný a odkázaný na pomoc svojej rodiny a blízkych.