Mercedes opäť úradoval: Veľkú cenu Portugalska ovládol Hamilton, na pódiu aj Bottas

Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Portugalska, tretích pretekoch seriálu F1 v sezóne 2021.

Na druhom mieste skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí finišoval víťaz kvalifikácie a Hamiltonov tímový kolega Fín Valtteri Bottas.

Pre 36-ročného Hamiltona išlo o druhé víťazstvo v sezóne a 97. v kariére, čím zvýšil svoj na čele historického poradia kariérnych víťazstiev. Zároveň navýšil svoj náskok na čele priebežného poradia sezóny 2021 pred Verstappenom.

Nasledujúce preteky F1 sú na programe už v nasledujúcu nedeľu 9. mája na VC Španielska.

Pretekári na popredných priečkach si bezprostredne po štarte postrážili svoje pozície. V úvode pretekov zaujala kolízia tímových kolegov Räikkönena a Giovinazziho, v ktorej si Fín rozbil predné prítlačné krídlo a krátko na to odstúpil z pretekov. Na trať muselo ísť bezpečnostné vozidlo a krátko po jeho odchode sa tretí Verstappen dostal cez druhého Hamiltona. Brit však v 11. kole využil Verstappenovu chybu a aj s pomocou systému DRS sa vrátil na druhé miesto.

V 20. kole sa dotiahol aj na lídra Bottasa, ktorého krátko na to predbehol a dostal sa do čela. V 37. kole sa pred Bottasa dostal aj Verstappen, keď využil menší Fínov problém s pneumatikami. Trojica Hamilton-Verstappen-Bottas jazdila niekoľko kôl za lídrom Pérezom, ktorý mal o jednu zastávku v boxoch menej, no Brit ho dokázal predbehnúť ešte na trati v 51. kole. Vytvoril si predbežne 5-sekundový náskok pred Verstappenom a Bottasom, ktorí sa držali tesne za sebou.

Záver pretekov priniesol viacero súbojov na nižších priečkach i v druhej desiatke. Bottas mal pred štvrtým Pérezom pohodlný náskok a tak zašiel dve kolá pred koncom do boxov, aby sa na čerstvých pneumatikách pokúsil získať bod navyše za najrýchlejšie kolo. K rovnakému kroku sa odhodlali aj v Red Bulle, v ktorom Verstappena prezuli za 1,9 sekundy. Holanďan síce dosiahol najrýchlejšie kolo, ale pre porušenie traťových limitov mu nebolo uznané a bod navyše získal Bottas.