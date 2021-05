Krvavá história formule: Uplynulo 27 rokov od smrteľnej havárie Ayrtona Sennu (†34)

Prvého mája 1994 mal počas Veľkej ceny San Marina formuly 1 smrteľnú haváriu Ayrton Senna(†34). Pripomeňme si životný príbeh legendárneho brazílskeho pretekára.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Brazílsky pretekár F1 Ayrton Senna tragicky zahynul počas pretekov. Počas svojej kariéry získal trikrát titul pre majstra sveta vo formuly 1.

V nedeľu 1. mája 1994 v siedmom kole pri nájazde do zákruty mu zlyhalo predné koleso a v rýchlosti 300 km/h narazil do múru. Os odtrhnutého kolesa mu prudko narazila do hlavy a spôsobila mu lebečné zlomeniny.

Zraneniam podľahol v nemocnici.

Od tragickej nehody sa úplne zmenila bezpečnosť pretekov. Mnohí hovoria, že zomrel pre dobro ostatných. Ayrton Senna je dodnes jeden z najobľúbenejších športovcov Brazílie.