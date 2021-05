Spirituálna Silvia Šuvadová: Za dávku energie bola ochotná zaplatiť poriadny balík

Spoznať sám seba! To bolo cieľom aj herečky a najznámejšej spiritualistky Silvie Šuvadovej (47).

Tá priznala, že za poriadnu dávku energie bola ochotná podstúpiť nielen rôzne semináre, ale z vrecka vytiahnuť aj poriadny balík peňazí. Dokonca sa nechala nahovoriť aj na kráčanie po žeravých uhlíkoch. Nadšenie a eufória jej však podľa jej slov dlho nevydržali.

Šuvadová priznáva, že nechať sa napumpovať umelou energiou za 1 160 eur za jeden seminár nebol ten najlepší nápad: „Energia, ktorou sme sa umelo napumpovali, mi vydržala presne 2 týždne. Potom som vhupla nazad do môjho starého ja a uvedomila si, že skratky neexistujú,“ napísala. Aj keď posledný rok nebol taký, aký si ho väčšina z nás predstavovala, Šuvadová sa neprestáva čudovať tomu, keď jej niekto povie, že bol nudný. Podľa nej mali ľudia toto obdobie využiť práve na poznávanie svojej osobnosti.

„Človek nemanifestuje iba tým, že sa na niečo vedome zameriava. Manifestuje tiež tou svojou súčasťou, ktorú nepozná. Treba na sebe pracovať a poznávať sa. Veď práve práca na sebe je to, čo sme do školy života prišli robiť,“ dodala. Podľa Silvie treba mať túžby a sny, no ešte dôležitejšie je skúmať ich: „Túžba znamená, že človek chce ešte žiť. Je dobré mať túžby. Len je dôležité ich tiež skúmať. Túžbu cítime cez naše pocity. Bez pocitov nie je túžba a bez túžby by sa zastavila vibrácia. Vibrácia je život a tak to nejak vychádza, že musíte mať túžbu, aby ste mali život.“