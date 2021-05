Komička Evelyn sa chlapa ani nesnažila zatĺkať: Opäť zamilovaná?

Pandémia-nepandémia, Evelyn ide. Spieva, tancuje, moderuje, účinkuje vo viacerých ostro sledovaných reláciách, aktívna je na sociálnych sieťach, píše scenár, pripravuje podcast. Ale celý čas si dáva pozor a snaží sa byť vzorným občanom. Rozprávali sme sa s komičkou Evou Kramerovou (30).

Napriek pandémii ste vlani moderovali Farmu, teraz zase točíte Tvoja tvár znie povedome a objavíte sa ako hosť aj v programe 2na1. Inými slovami, dlhodobo fungujete obklopená množstvom ľudí... Korona sa vám vyhla?

Chvalabohu, áno, ale myslím si, že je to vďaka naozaj prísnym opatreniam, testovaniu na týždennej báze a tomu, že naozaj celému tímu záleží na vzájomnej bezpečnosti. Za to treba poďakovať všetkým, ktorí sa o to postarali prísnymi opatreniami aj na natáčaní.

Mnohým táto nešťastná pandémia dosť rozkývala psychiku. Čo porobila s vami?

Úprimne, aj moju. Keď prišla prvá vlna, bola som sama v byte bez možnosti sa socializovať so svojimi blízkymi, tak ako to robím normálne. Človek sa musel opäť pozrieť do seba, byť sám so sebou a vystúpiť z kolotoča pracovného a spoločenského – to je niekedy ťažšie než sa zdá. Keď je človek sám a má čas naozaj rozmýšľať, jeho problémy, strachy a neistoty sú ako pod lupou.

Vy ako mimoriadne spoločenský človek ste si nakoniec ako poradili s izoláciou?

Trošku mi to trvalo, ale zvykla som si. Pre mňa bolo veľmi podstatné zaviesť si každodenný program a rituály, v rámci ktorých sa starám o svoje fyzické aj mentálne zdravie.

Čo chlapi momentálne vo vašom živote? Je nejaký úplne najdôležitejší?

Ale nejaký by sa našiel. (smiech)

Aký ste vy občan posledný rok? Treba vám pripomínať, že si máte nasadiť rúško a držať sa na dva metre od ostatných? Alebo poslúchate?

Myslím si, že poslúcham, dávam sa pravidelne testovať a nosím rúško. Stretávam sa mimo práce s minimom ľudí, aj v našej úzkej skupine známych sme všetci zodpovední… Pretože to nerobíme len pre seba, ale hlavne pre svojich najbližších. Nezodpovednosť znamená dostať ich do rizika a to by som nerada.

Ako sme spomínali, účinkovali ste v šou 2na1, kde o vás vaši najbližší povedali napríklad to, že by z vás bola dobrá psychologička, pretože rozumiete ľuďom. Viete človeka prekuknúť okamžite, pri prvom stretnutí?

Áno, šou som si veľmi užila a bola som rada, že som sa mohla stať jej súčasťou, Adela a Dano sú skvelá a veselá dvojka. Ja som skôr naivný typ, mám tendenciu každému veriť a nevidieť postranné úmysly. Skôr sa zameriavam na energiu, všímam si, s kým mi je príjemne a z koho mám, naopak, nepríjemný pocit. Asi je to najmä intuitívne.