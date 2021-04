Prasklo veľké tajomstvo?! Tento muž má byť nemanželským synom Charlesa a Camilly

Simon je pôvodom z Británie, avšak keď mal 18 mesiacov, adoptovala si ho rodina z Austrálie, kde sa aj usadili. Svojich biologických rodičov nepozná, avšak on je presvedčený, že je nemanželským synom... a teraz sa podržte! Nemanželským synom britského princa Charlesa a jeho manželky Camilly!

Ako uvádza portál Daily Mail, 56-ročný inžinier z Austrálie Simon Dorante-Day si svoj vnútorný pocit nemohol nechať len pre seba a rozhodol sa zverejniť porovnávacie fotky seba a svojej rodiny, ktoré majú byť dôkazom, že je nemanželským synom britského princa Charlesa a jeho manželky Camilly. A nielen to. Tie podobnosti sú dychberúce.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Simon sa domnieva, že je úplným dvojníkom Marka Shanda, ktorý je zosnulým bratom vojvodkyne Camilly. Ak by bola jeho teória správna, išlo by o jeho strýka. „Tá fotka si každého okamžite získa. Je to jedna z tých fotiek, kde je podobnosť príliš veľká na to, aby sa dala poprieť,“ poznamenal Simon, ktorý sa o jeho pôvode z kráľovskej rodiny utvrdil ešte viac po narodení svojich šiestich detí. Tvrdí, že všetky majú jasné črty následníka trónu princa Charlesa a jeho manželky.

„Po narodení našej dcéry Chloe sme si vtedy skutočne všimli podobnosti. Keď mala tri mesiace, začali jej odstávať uši. Zakrivenie jej uší a sklon sú presne také isté, ako má Charles,“ povedal Simon a dodal, že keď bol malý, tiež mu odstávali uši, avšak je presvedčený, že ako dieťa musel podstúpiť operáciu.

Simon sa rozhodol ísť ešte ďalej a vytiahol fotografiu svojho syna Liama, ktorú porovnal s fotkou kráľovnej Alžbety II., keď bola ešte malé dieťa. „Myslím si, že dôkazy hovoria samy za seba,“ zmohol sa na jediné. Treba uznať, že podobu vo fotografiách nevidí len on a jeho rodina, ale ľudia po celom svete, ktorí fotografie masívne zdieľajú.

Simon bol hosťom v relácii The Sunrise, kde sa ho opýtali, ako môže dokázať svoje tvrdenia, keď on bol počatý v roku 1965 a princ Charles a Camilla sa údajne stretli až v 70. rokoch. Podľa neho je problém v jeho rodnom liste, ktorý označil za „úplné svinstvo“. „Viem, že to znie neuveriteľne, ale všetko, čo hovorím, je overiteľné. Som jednoducho muž, ktorý hľadá svojich biologických rodičov a každá cesta ma priviedla späť k Camille a Charlesovi,“ dodal.

Za pravdu mu dávajú aj úplne cudzí ľudia, ktorí sú uchvátení podobnosťou na fotografiách. „Páni, aj jeho oči vyzerajú úplne tak isto, ako má kráľovná Alžbeta II. Aj čeľusťové línie,“ znel jeden z komentárov pod fotkami a dopĺňal ho ďalší: „Áno. Na fotografii, kde je Liam a Alžbeta vidím podobnosť a hovorím si, wow! Je to až príliš veľa podobností, aby to bola náhoda.“

Simon roky zbiera informácie, ktoré by potvrdili jeho domnienku. Ak sú jeho tvrdenia pravdivé, musel by byť počatý v roku 1965, keď mal Charles 17 rokov a Camilla 18 rokov. Podľa jeho zistení Camilla zmizla z očí britskej verejnosti zhruba deväť mesiacov pred jeho narodením. Dokonca prezradil, že má ďalšie fotografie, na ktorých sa jeho syn Liam až nápadne podobá princovi Charlesovi. Už teraz sa nevieme dočkať!