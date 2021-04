Promotéri pre fanúšikov pripravili skutočnú chuťovku: V Oktagone vystúpi domáca legenda!

Fanúšikovia sa majú na čo tešiť! Na turnaji Oktagon 23 sa túto sobotu po prvýkrát v organizácii predstaví legenda českého MMA Petr „Monster” Kníže (43). Proti nemu nastúpi taliansky bojovník Andrea Fusi (29).

Na turnaji Oktagon 23 sa z dôvodu zranenia Martina Budaya musel zmeniť hlavný zápas, ktorým bude práve Kníže vs. Fusi. Okrem toho si však fanúšikovia vychutnajú aj také chuťovky ako zápas Mikulášek vs. Robertsen či očakávaný súboj Bryczek vs. Brito.

„ Petr ‚Monster’ Kníže je jednou z hlavných tvárí turnaja. On je jednou z hlavných tvárí celej domácej scény, tak­že si myslím, že je schopný uniesť ťarchu hlavného zápasu,” vysvetlil jeden z promotérov Oktagonu Ondřej Novotný. Štyridsaťtriročný matador Kníže má bilanciu 11-1. Jedinú prehru utŕžil ešte v roku 2013 vo vzájomnom súboji s Karlosom Vémolom.

Druhým mimoriadne zaujímavým zápasom bude súboj Mikulášek vs. Robertsen. Václav Mikulášek po prehre s Karlosom Vémolom na turnaji Oktagon 19 chce opäť dokázať, že patrí medzi najkvalitnejších bojovníkov organizácie, a preto sa rozhodol zobrať zápas s nórskym bojovníkom Thomasom Robertsenom, ktorého taktiež Karlos Vémola dokázal poraziť.