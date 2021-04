Návrhárka Rebecca Justh o pohrebe kamaráta Justina Topoľského († 69): Rodina ma nepozvala!

Nie je žiadnym tajomstvom, že módna návrhárka Rebecca Justh (64) bola blízkou priateľkou Petra Justina Topoľského († 69).

Na väčšine spoločenských akcií sa okrem jeho mamy Viery († 90) ukazoval vždy po boku svojej vernej kamarátky. Hoci sa gastronóm s týmto svetom navždy rozlúčil a v piatok má mať oficiálny pohreb, jeho rodina si na Rebeccu vôbec nespomenula. S Justinom, ktorý zomrel 18. decembra 2020 na zlyhanie obličiek, bude v piatok oficiálna rozlúčka na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave o 13.30 hod.

Hoci podľa informácií Nového Času očakáva rodina mnohých smútiacich, na moderátorovu najlepšiu priateľku si nespomenula. „Mám povedať, že bohužiaľ? Jednoduché konštatovanie - nie, nikto z rodiny ma nekontaktoval,“ úsečne sa vyjadrila pre Nový Čas Rebecca. „Priateľka mi to predvčerom zatelefonovala a potom som to videla na vašom webe. Dnes na pohreb idem.“ Napriek tomu, že návrhárku rozhodnutie rodiny škrie, celú vec sa snaží brať s chladnou hlavou.

„Necítim sa byť ukrivdená. Či mi o tom rodina dala vedieť, alebo nedala, to absolútne neriešim. To na situácii nič nemení, ani na mojich spomienkach, ktoré s Justinom naveky mám,“ povedala. Kvôli pandemickým opatreniam bude možné vstúpiť do priestorov domu smútku iba desiatim ľuďom. „V prvom rade má priestor rodina. Nechcem nikoho obmedzovať, ani sa nebudem nikam vtierať,“ vyhlásila Rebecca, ktorá na pohreb príde zrejme s manželmi Lelkesovcami.