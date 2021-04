Zbavujú nás dotieravého hmyzu: Tieto vtáky si denne pochutia na tisícoch komárov

Nepríjemných komárov nás môžu zbaviť dážďovník, lastovička aj belorítka. Ide o druhy, ktorých základ stravy je práve hmyz.

Radostná správa je, že napríklad taký dážďovník, ktorý patrí medzi veľkého nepriateľa hmyzu, sa začína čoraz častejšie vyskytovať v Devínskej Novej Vsi. Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby mu neničili hniezda a nechali ho nerušene vo svojom obydlí. Lastovičky, belorítky či spomínané dážďovníky sú druhy chránených vtákov, ktoré výrazne pomáhajú aj ľuďom.

Ich potravou je hmyz, medzi ktorý patria aj spoločnosťou nenávidené malé krvilačné potvory - komáre. Práve tie sa stali v posledných rokoch veľkým problémom Bratislavčanov. „Je potrebné si uvedomiť, že ekosystém je krehký a práve tento typ vtáctva predstavuje účinný, ekologický, lacný a neškodný spôsob ničenia komárov. Verejnou osvetou o význame miestnych živočíchov vieme napomôcť ich ochrane. Odmenou bude spojenec v boji proti komárom v letných mesiacoch,“ objasnila Jana Vedejová Sitášová, hovorkyňa Devínskej Novej Vsi.

Magistrát hlavného mesta si uvedomuje a priznáva svoj problém s komármi, no zároveň sľubujú, že tento rok by sa situácia mala výrazne zlepšiť. Či to tak skutočne bude, sa nedá dopredu predpovedať. V boji proti komárom však dokážeme verejnosti výrazne dopomôcť, a to úplne jednoduchým spôsobom. Všetko, čo k tomu potrebujeme, je poznať správny prístup k takýmto vtáčikom, vďaka čomu im vytvoríme vhodné prostredie pre zdravý a dlhý život.

Lastovička obyčajná: Otvoriť galériu Lastovička obyčajná Zdroj: Andrej Chudý

- Veľkosť: 17 - 19 cm

- Hmotnosť: 16 - 22 g

- Rozpätie krídel: 32 - 35 cm

- Hniezda sú z blata a rastlín, uprednostňujú kryté priestory (altánky, garáže, mostné konštrukcie,...)

- Jedna lastovička môže uloviť za hodinu 60 jedincov hmyzu a za deň ich skonzumuje zhruba 850

Belorítka obyčajná: Otvoriť galériu Belorítka obyčajná Zdroj: Andrej Chudý

- Veľkosť: 13 cm

- Hmotnosť: 18 - 20 g

- Rozpätie krídel: 26 - 29cm

- Hniezdo tvorí približne 10 dní z blata vo vonkajších častiach budov

- Kŕmiaci pár uloví denne tisícky hmyzu

Dážďovník obyčajný (tmavý): Otvoriť galériu Dážďovník obyčajný (tmavý) Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko

- Veľkosť: 16 - 17cm

- Hmotnosť: 36 - 52 g

- Rozpätie krídel: 38 - 40 cm

- Hniezdi v krytých priestoroch budov (špáry, podkrovia a podobne)

- Počas výchovy mláďat uloví za 1 deň 100 000 kusov hmyzu

- Všetky činnosti vykonáva počas letu, nikdy nezosadá na zem