Nahnevané mamičky bojujú o stovky eur za plavecký pre deti: Kurz sa nekonal, peniaze nám nevrátila!

Boli oklamané? Monika Slobodová (33) chodievala spolu s ďalšími mamičkami do detského klubu s bazénom Sasanka v Bratislave, kde sa ich ratolesti zoznamovali s vodou a plávaním.

V decembri zaplatili vopred za kurz na mesiac január, ktorý sa však nekonal. Lektorka prednedávnom napísala niektorým z mamičiek e-mail, že prevádzka končí. Peniaze sa však doteraz k ukráteným mamičkám nedostali. Kedy sa ich dočkajú? Monika začala so svojím synčekom Maximiliánom (2) navštevovať klub Sasanka, ktorý ponúka detské plávanie v slanej vode či sauny, v roku 2019 na bratislavskej Kolibe.

„Inštruktorka Sandra prezentovala miesto kurzu ako luxusnú plaváreň pre deti. Všetko bolo zo začiatku v poriadku,“ opisuje Monika s tým, že neskôr sa začali prvé problémy v podobe bezdôvodného rušenia hodín a iných rôznych obmedzení. „Ak mamičky nemôžu prísť na hodinu, majú tri mesiace na to, aby si ju nahradili. Inštruktorka tieto hodiny začala rušiť a tvrdila, že si musia zaplatiť ďalší kurz. Nepáčilo sa jej to, pretože nemala akoby ďalší príjem a vtedy sa začali prvé kolízie,“ pokračuje v rozprávaní Bratislavčanka s tým, že poslednýkrát sa kurz konal 16. decembra.

Inštruktorka kurzu podľa jej slov tvrdila, že ak sa situácia s koronavírusom zlepší, v hodinách budú v novom roku pokračovať. To sa však nestalo. Najzávažnejší problém nastal podľa Moniky tento mesiac, keď zopár mamičiek dostalo od Sandry mail s tým, že klub už nebude ďalej fungovať. Zaplatili pritom za mesiac vopred! „Na daný mail odpísali mamičky, ktoré ho obdržali, že chcú naspäť svoje peniaze. Na to však žiadna nedostala odpoveď,“ dodáva Monika s tým, že od decembra má Sandra vypnutý firemný telefón a nebolo ju možné nijako kontaktovať. Cena za mesačný kurz sa pohybuje v rozmedzí od 90 do 200 eur, náhradná hodina stála 25 eur.