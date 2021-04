Ľuboš je obvinený z pokusu o vraždu dôchodcu: Z úteku v Španielsku putoval do väzby

Vypátrali ho v zahraničí a včera sa postavil pred sudcu!

Ľuboš S. (34), obvinený z vraždy v štádiu pokusu, sa mal podľa doterajšieho priebehu vyšetrovania ešte v auguste 2017 vlámať do firmy v Prievidzi, kde ho vyrušil jeden zo zamestnancov - toho mal začať mlátiť železnou tyčou, bezvládneho na zemi poliať benzínom, zapáliť a ujsť. Dôchodca len zázrakom prežil. Ľuboš sa po predbežnom prejednaní obžaloby už na hlavné pojednávanie nedostavil. Rozbehlo sa tak pátranie, ktoré bolo úspešné tento rok vo februári, keď ho zadržali v Španielsku.

Ľuboš sa postavil pred sudcu Okresného súdu v Trenčíne. „Obvinený bol vzatý do opätovnej väzby z dôvodu útekovej väzby. Keď že v predmetnej trestnej veci sa už raz nachádzal vo väzbe, z ktorej bol súdom prepustený z dôvodu, že na poslednom zasadnutí zobral termín hlavného pojednávania na vedomie, bez ospravedlnenia sa na tento termín nedostavil. Svojím útekom do Španielska, ako aj hroziacim trestom pri sadzbe 20, 25 rokov až doživotie zadal dôvod útekovej väzby.

Aj s poukazom na to, že nemá trvalé bydlisko, sudca v súlade s mojím návrhom rozhodol o opätovnom vzatí do väzby,“ prezradil trenčiansky prokurátor. „Útek odôvodnil psychickým skratom, že na verejnom zasadnutí o predbežnom prejednaní obžaloby to pochopil tak, že všetky dôkazy sú proti nemu a dostal strach z hroziaceho trestu,“ dodal.