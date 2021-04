Parišková po návrate z Ameriky opäť pred kamerami: Po šichte jej robil spoločnosť verný priateľ

Sympatickú moderátorku Anetu Pariškovú (47) len tak ľahko niečo nezlomí. Jej život bol za posledný rok ako šialená jazda na horskej dráhe. Po diagnostikovaní rakoviny a následných náročných chemoterapiách sa mohlo zdať, že sa blondínka ocitla na kolenách.

To by však nebola Aneta, keby sa s ťažkou chorobou neporátala a následne sa neodsťahovala s celou rodinou do Ameriky. Krátko nato sa však nečakane vrátila späť na Slovensko a už sa aj stihla posadiť pred televízne kamery. Prečo sa tak ponáhľa do práce?!

Hoci sa spočiatku zdalo, že Pariškovú na Slovensku neuvidíme dlhší čas, opak je pravdou. Krátko po svojom expresnom odchode do Ameriky sa opäť prihlásila o slovo priamo vo svojej domovskej televízii JOJ. V nedeľu večer si na prekvapenie všetkých opäť sadla pred televízne kamery a odmoderovala večerné spravodajstvo. Novému Času sa podarilo moderátorku prichytiť priamo pred bránou televízie, kde sa zdržala do neskorších večerných hodín. Na bratislavskej Kolibe jej po šichte robil spoločnosť jej verný kolega a priateľ Ján Mečiar, ktorý jej asistoval s vecami.

Aneta je skutočne „železná žena“ a v žiadnom prípade nechce nechať svojich kolegov, aby za ňu donekonečna zaskakovali. Jej návrat na Slovensko však okrem moderovania sprevádza mnoho ďalších povinností. Jednak musela blondínka absolvovať lekársku prehliadku v onkologickej ambulancii, jednak si posvietila na chod svojej škôlky, ktorú z Ameriky riadila iba na diaľku.

Jej návrat na rodnú hrudu pre Nový Čas viac priblížil Pariškovej brat Adam. „Anetka chodí k svojmu onkológovi MUDr. Drgoňovi na pravidelné kontroly. Ďalšiu mala mať ešte v apríli. Samozrejme, po povinnej karanténe sa už veľmi tešila na vysielanie v TV JOJ,“ uviedol moderátorkin brat. O Pariškovej je známe, že dlho neobsedí, a práve preto nad ňou lekári držia varovný prst.