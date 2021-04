Po päťdesiatke si žena splnila sen a porodila: Za bábätko vďačí neteri

Jake Leiske Willis (55) z americkej Georgie v roku 1988 randila s Chrisom Willisom (52), ktorý s ňou účinkoval v gospelovej kapele.

Po roku sa rozišli a každý z nich sa vydal inou cestou. Jake mala potom manželstvo, ktoré nevyšlo a bolo bezdetné, hoci sa o počatie potomka snažili aj s pomocou odborníkov. V roku 2014 sa opäť stretla s Chrisom. Dvojica sa rozhodla, že dá po 26 rokoch svojej láske opäť šancu, a pokúsi sa založiť si rodinu. Jake a Chris chodili na akupunktúru a užívali čínske bylinky v snahe zvýšiť svoju plodnosť.

Mesiace potom hľadali vhodnú darkyňu vajíčok, pričom Jake priznáva, že hľadala medzi adeptkami svoju kópiu. ,,Prechádzala som si databázu a hľadala som podobnú ženu - s rovnakou farbou očí, výškou, láskou k hudbe, akoby som hľadala svoj klon,“ cituje ženu DailyMail. Napokon sa s Chrisom rozhodli poprosiť jej neter Savanah (32). ,,Boli sme si veľmi blízke. Zbožňovala som jej povahové črty. Je krásna, je láskavá, je zábavná, vtipná, športuje a je veľmi zdravá,“ vysvetlila Jake.

Savanah nadšene súhlasila a dokonca sa na tri mesiace presťahovala z Vancouveru, kde býva, k svojej tete a jej manželovi, aby mohla byť počas procesu blízko pri nich. Prvý pokus o umelé oplodnenie zlyhal, druhý skončil srdcervúcim potratom. Až na šiestykrát sa embryo ujalo a Jake vynosila zdravé bábätko. V tom čase mala 51 rokov a malá Avalon sa narodila v januári 2017 cisárskym rezom.

,,Varovali ma, že v mojom veku nemusím mať mlieko. Našťastie, dojčenie šlo skvele a dojčila som Avalon celý rok,“ teší sa mamička, ktorej sa sen o vlastnej rodine splnil až po päťdesiatke. ,,Niektorí ľudia hovorili, že sme sebeckí, že chceme v tomto veku dieťa, ale také reči sme ignorovali,“ vyjadrila sa Jake. Savanah je za svoju teta a jej partnera šťastná.

,,Navždy to bude tá najcoolovejšia a najkrajšia vec, ktorú som kedy spravila. Zopakovala by som to bez mihnutia oka,“ hovorí neter. Páru od nej ostalo ešte jedno vajíčko a dúfa, že sa im podarí premeniť ho na súrodenca pre Avalon. Tentoraz však Jake nebude dieťa nosiť sama, ale využijú náhradnú matku. ,,Pandémia nás zabrzdila, ale pracujeme na tom,“ povedala Jake.