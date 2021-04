Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová je dnes hviezdou šou Tvoja tvár znie povedome, kde dokazuje nielen to, že vie spievať, no aj že je skvelá herečka. Napriek tomu účinkovanie v šou nebolo pre Zuzanu jasnou voľbou a dlho váhala, či ponuku prijať. Nakoniec však predsa len kývla a hoci bolo odlúčenie od rodiny a najmä detí náročné, dnes nič neľutuje. Neuveríte však, kto sexi blondínku do šou dotlačil!