Dvojročného chlapčeka napadol pes: Nebyť tejto drobnosti, anjelik tu už nemusel byť

Prežil akoby zázrakom! Len dvojročný chlapček Paul kráčal so svojou mamou a staršou sestrou do škôlky, keď sa na nich vyrútil zúrivý pes. Začal sa boj o holý život, chlapčeka zachránila len jedna vec.

Ako uvádza portál The Sun, chlapček Paul-Naylass Passmore (2), jeho sestra Evelyn-Rose (3) a mama Courtney Jones (25) si prežili peklo. Po ceste do škôlky ich napadol pes Akita Inu, ktorý sa v zápale šialenosti zahryzol malému chlapčekovi do hlavy. Čeľuste mu zaryl do malej hlávky tak hlboko, že mu odtrhol kúsok mäsa s veľkosťou 8 x 5 cm a vypľul ho na zem.

Paul sa v sebaobrane sklonil na zem, keď sa mu mohutný pes zahryzol aj do krížov. Chlapčeka nadvihol a hádzal ho zo strany na stranu, akoby bol jeho hračkou. K incidentu došlo v anglickom South Staffordshire. Chlapca zaliateho krvou okamžite previezli do nemocnice. Keď jeho otec James Passmore (37) objavil na zemi odhodený kúsok pokožky z hlavy jeho synčeka, zabalil ho do obedára, ktorý mal pri sebe a hnal sa za rodinou do nemocnice.

Paul musel podstúpiť operáciu, počas ktorej mu opätovne prišili časť pokožky a v nemocnici strávil niekoľko dní. Zdravotníci však rodine povedali, že to mohlo byť oveľa horšie, keby mu domáce zviera prepichlo lebku. Nestalo sa tak len kvôli tomu, že mal chlapček na hlave modrú vlnenú čiapku, ktorá mu doslova zachránila život.

„Bol som v absolútnom šoku, aby som bol úprimný, pretože som nevedel, v akom rozsahu boli jeho zranenia a kto a ako to urobil,“ spomína otec James na chvíle, keď dorazil do nemocnice. Majitelia ročného psa Akita Inu súhlasili s jeho zaistením a celý hrozivý prípad vyšetruje polícia.