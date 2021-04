Otec zavraždeného Lukáša († 32) každý deň sedáva na mieste, kde o neho prišiel: Budem stále pri synovi

Odišiel náhle a bez rozlúčenia, jeho milovaní však na neho nikdy nezabudnú.

Vášnivý rybár Lukáš († 32) sa vybral vlani v júli relaxovať so svojím otcom Milanom (55) k rybníkom pri obci Čaňa (okr. Košice-okolie). Vo večerných hodinách sa dostal do verbálneho konfliktu so susediacim rybárom Milanom (66). Starší muž na Lukáša vytiahol nôž a bodol ho do oblasti srdca a do brucha, následkom čoho mladý rybár na mieste zomrel. Posledné minúty života strávil v objatí otca, ktorý mu už, žiaľ, nedokázal pomôcť. Útočník vyfasoval pred pár dňami za vraždu 10 rokov väzenia. Nešťastnej rodine sa to však zdá málo. Na mieste incidentu, na brehoch jazera, vybudoval nešťastný otec Lukášovi pomník, pri ktorom teraz sedáva.

Po deviatich mesiacoch od tragédie košický okresný súd konečne rozhodol. Košičana Milana (66), ktorý nožom smrteľne zranil Lukáša († 32), sudca odsúdil za vraždu na 10 rokov za mrežami. K hrozivému činu sa Milan pred súdom priznal. Po tom, ako v osudný večer bodol Lukáša nožom so 14-centimetrovou čepeľou, sám privolal záchranku i políciu. „Chcem sa ospravedlniť za to, čo som spáchal, nechcel som mu ublížiť,“ uviedol Milan pred vynesením rozsudku. Proti rozsudku sa žiadna zo strán neodvolala. Rozhodnutie košického súdu však neprinieslo rodine ani blízkym zosnulého pokoj na duši. Otec nebohého Milan (55) sa s odchodom svojho najstaršieho syna stále nevie zmieriť. Bol to práve on, kto Lukáša krátko po incidente ratoval na mieste. Keďže však útočník zasiahol mladého rybára do oblasti srdca, následkom zranení vykrvácal do niekoľkých minút. Lukáš tak umieral v otcovom náruči...