Igor Kmeťo st. vzdal hold zosnulému Maradonovi († 60): Pocta pre Diega do neba!

To, čo sľúbil, aj splnil! Známeho slovenského speváka Igora Kmeťa (63) veľmi zasiahla koncom minulého roka smrť futbalovej legendy Diega Maradonu († 60).

Keďže bol jeho veľkým fanúšikom, rozhodol sa mu do neba naspievať v slovenčine pesničku, ktorá spája ich životné osudy. Song s názvom Maradona je v týchto dňoch už na hudobnom trhu!

Hudobník Igor Kmeťo st. v mládežníckych rokoch aktívne hrával futbal a tomuto športu sa rekreačne venuje dodnes. „Hrával som za Červenú hviezdu, potom aj futsal a doteraz si idem na rôzne benefičné zápasy či halové turnaje kopnúť do lopty,“ prezradil Novému Času Igor, ktorý obdivoval práve argentínsku legendu Diega Maradonu, ktorý zomrel 25. novembra 2020. „Bol to môj športový, ale aj životný vzor. Navyše, Diego mal trošku rómsku krv ako ja, mali sme podobné postavy, chôdzu a dokonca ma roky prezývajú Diego. Keď som bol v 90-ych rokoch v Taliansku na dovolenke, kúpil som si jeho argentínsky dres a ľudia po mne na ulici pokrikovali Diego, Diego.“

Zahrala si aj rodina

Aj preto sa rozhodol ešte pred Vianocami, že spoločne s rodinou a textárom Andrejom Turokom urobia na jeho pamiatku pesničku v slovenčine. „Muziku robil môj syn Igor ml., v klipe si zahrali aj súrodenci, synovia a vnučka Rebeka. Hoci to pre koronakrízu trvalo trošku dlhšie, song je už na trhu,“ pokračoval Igor, ktorý sa pozná aj s československými futbalovými legendami Panenkom či Dobiášom, ktorí tiež v klipe nechýbajú.„Myslím si, že sa nám to podarilo veľmi dobre. Aj klip je zaujímavý, sú v ňom fragmenty z Diegovho i môjho života. Som rád, že som pre Diega na pamiatku zložil takúto vec a dúfam, že sa to fanúšikom bude páčiť,“ doplnil známy hudobník Igor Kmeťo st.