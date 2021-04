Ťažké chvíle princa Trávníčka z Popolušky: Manželku nafotili s iným, čo to má znamenať?!

Okolo českého herca Pavla Trávníčka (70), ktorý je zbožňovaný vďaka úlohe princa z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, je rušno.

V marci sa na oficiálnej stránke jeho divadla na Facebooku objavil šokujúci status ohľadom jeho mladšej manželky (35) a synčeka. ,,Monika sa rozhodla žiť s Jaroslavom Svěceným a Maximilána vždy šupne na Moravu a ja s tým nemôžem nič robiť. Kto mi pomôže nestratiť syna?“ znelo v príspevku, ktorý neskôr zmizol.

Monika následne oznámila, že profil divadla bol napadnutý hackerom a situáciu bude riešiť s políciou. Pre Expres.cz vtedy špekulácie o nevere vyvracal známy huslista Jaroslav Svěcený (60), ktorému robí práve Trávníčková PR manažérku. Lenže podozrenia o afére dvojice opäť ožili.

Fotoreportéri denníka Blesk totiž hercovu manželku a Svěceného nafotili, ako idú spolu do hotela a neskôr do jeho bytu. Monika minulý týždeň usporiadala charitatívnu akciu v nemocnici, po ktorej spolu s huslistom zamierili do hotela. ,,Strávili tam spolu hodinu a pol, pravdepodobne si dali spoločný pracovný obed," povedal zamestnanec.

Potom nasadli do áut, ich cesty sa však nerozdelili a spoločne zamierili do Svěceného bytu na pražských Vinohradoch, kde spolu strávili ďalšiu hodinu. Trávníček na správy a telefonáty Blesku následne nereagoval. Redaktor ho však konfrontoval po tlačovej konferencii k šou StarDance, v ktorej bude herec tancovať. ,,Neviem... Je mi to jedno,“ povedal Trávníček po tom, čo mu redaktor ukázal fotky jeho ženy a Svěceného.

,,Oni spolu celkom dlho spolupracujú. Jarda Svěcený zháňal manažérku, aby mal prácu v tejto ťažkej dobe, tak asi sú spolu veľmi často,“ povedal na margo svojej ženy Moniky. Na otázku, či sú s manželkou ešte spolu, neisto zašepkal: ,,No, sme...“ Na parkovisku ho v tom čase už čakala v aute práve Monika a syn. Trávníčková na fotky reagovala stručne.

,,Nemám sa k čomu vyjadrovať,“ povedala neskôr Blesku do telefónu. Svěcený porozprával viac, schôdzky s Trávničkovou označil ako pracovné. ,,V hoteli sme dohovárali s vedením ďalší, už štvrtý koncert, ktorý bude prvého mája,“ povedal. Na ich spoločné chvíle v jeho byte má tiež vysvetlenie. ,,Mám tam kanceláriu, kde sme s Monikou aktuálne riešili výber z mojich skladieb pre pripravovaný klip,“ vyjadril sa.