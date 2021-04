Viera žije už 16 rokov v Spojenom kráľovstve: Slovenka robí v praxi to, o čom mnohí len teoretizujú

Rómska otázka hýbe spoločnosťou už celé generácie, napriek tomu nikto dosiaľ nenašiel ten správny kľúč, ako ju vyriešiť.

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa Rómov predseda vlády SR Eduard Heger vyslovil ideu, že ak členovia rómskej menšiny dostanú možnosť, ich život sa môže premeniť na úspešný príbeh. Pretože najjednoduchšie je zlomiť palicu nad ľuďmi vytlačenými na okraj spoločnosti. Ak však len jedna palica zostane celá, má to význam. Dôkazom toho je aj príbeh Slovenky Viery Matyšákovej, ktorá už šestnásť rokov pracuje s rómskou komunitou v južnom Walese.

Niektoré veci sa nedajú naplánovať, život ich prináša sám. A zväčša celkom nenápadne. Napríklad tak, že sa vyberiete do Anglicka na farmu zbierať jahody. Viera Matyšáková nemohla tušiť, že jahodovou brigádou sa začína písať celkom iný príbeh. Príbeh Slovenky z malej dedinky Dohňany pri Púchove, ktorá v praxi robí to, o čom mnohí len teoretizujú. Pani Viera pomáha Rómom a najmä ich deťom začleniť sa do života spoločnosti. Šestnásť rokov žije s rodinou v južnom Walese a s rómskou komunitou má bohaté skúsenosti. „Na farme som videla, že ľudia dokážu spolu komunikovať, aj keď nerozprávajú spoločným jazykom. Pracovali tam ľudia rôznych národností a kultúr, ale aj rôznych vzdelaní – učitelia, inžinieri, medici… Bol to pre mňa prvý stret so spoločnosťou otvorenou pre každého. Páčilo sa mi, že tam sa bralo, kto je aký človek, aké má hodnoty, ako sa správa, ako na sebe pracuje a nie to, odkiaľ pochádza a aký má titul,“ vraví. Keď sa vrátila domov z brigády, rozhodli sa s manželom, že vycestujú do Británie a vyskúšajú rok žiť v tejto krajine. „Staršia dcéra mala o rok nastúpiť do školy, takže sme si povedali, že to skúsime, a ak sa nám tam nebude páčiť, vrátime sa na Slovensko. A z roka je už 16 rokov,“ spomína na začiatky v zahraničí.