Celá rodina Nízlovcov v Dubaji: Dovolenka bez Lobotku

Užívajú si exotiku! Speváčka Daniela Nízlová (34) žije už nejaký ten piatok v talianskom meste Neapol. Práve tam našla šťastie pri futbalistovi Stanovi Lobotkovi (26).

Najnovšie si to však sexica namierila do horúceho Dubaja a zobrala so sebou aj dcérku Lindu (1) a celú rodinu. Stano tam však chýba! Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Daniela odletela so sestrou-dvojičkou Veronikou a dcérkou Lindou do Dubaja. Spoločnosť im robia aj ich rodičia, ktorí pravidelne Danielu v Neapole navštevujú. „Celý deň by bola najradšej vo vode. Keď bude staršia, nedostanem ju odtiaľ,“ napísala k vydarenej fotke z bazéna Daniela, ktorá má túto krajinu veľmi rada.

„Vybrali sme si Dubaj, lebo je tam relatívne krátky let a je to tam bezpečné a pre dieťa najhygienickejšie. Do krajiny aj do hotela nepustia ľudí bez PCR testu, všetci musia byť otestovaní. Ale išlo skôr o pracovnú dovolenku,“ povedala s úsmevom Daniela a pokračovala: „Fotili sme kampaň pre firmu, s ktorou spolupracujeme.“ Kto by si však myslel, že rodinka je v ďalekej krajine kompletná, ten by sa mýlil. „Stanko nemohol ísť kvôli futbalu,“ dodala na záver sexica.