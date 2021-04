Ivan Kružliak bol omilostený od tvrdého trestu: Zo zápasovej nominácie Fortuna ligy však napokon vypadol!

Odpustili mu časť trestu! Vo februárovom zápase 19. kola najvyššej futbalovej ligy Trenčín - DAC (3:3) urobil hlavný rozhodca Ivan Kružliak kardinálnu chybu, keď v 92. minúte prisúdil hosťom „vymyslený“ pokutový kop.

Komisia rozhodcov mu za to naparila trest v podobe dištancu na 6 zápasov a preradenie do 2. ligy.Hoci sa Kružliak po inkriminovanom stretnutí trénerovi domácich ospravedlnil, jeho verdikt vyvolal vo futbalovej verejnosti obrovské vášne.

Šéf komisie rozhodcov Marián Ružbarský trest obhajoval: „Dostal rovnaký postih ako v minulosti iní dvaja rozhodcovia. Chyba Kružliaka bola z tých troch najnepochopiteľnejšia!“



Dokonca sa hovorilo, že náš medzinárodný rozhodca týmto trestom prišiel o možnosť zúčastniť sa na blížiacom sa EURO. „Neviem, kto toto tvrdenie vytiahol, ale my sme doteraz, ale ani predtým nedostali žiadnu informáciu o jeho nominácii,“ pokračoval Ružbarský.

Situácia sa však v týchto dňoch zmenila a Kružliak je nominovaný na zápas o záchranu Senica - Michalovce. „Komisia sa jednohlasne dohodla, že dá Kružliakovi šancu. Aj na základe jeho dobrých výkonov v troch ťažkých zápasoch druhej ligy, po ktorých mal kladné hodnotenie delegátov. Záleží len na ňom, ako sa jej chopí,“ zdôvodnil Ružbarský rozhodnutie komisie.

Štart aj tak otázny

Ivan Kružliak sa k svojej kauze v čase, keď rezonovala, nechcel vyjadrovať a ani teraz nebol veľmi zhovorčivý. „Bolo povedané viacero neprávd. Nemal som vtedy potrebu ani náladu to rozpitvávať. Momentálne mám menšie zdravotné problémy s kolenom. Uvidím, či sa vôbec dám do sobotňajšieho zápasu do poriadku,“ povedal pre Nový Čas omilostený arbiter. Napokon sa ukázalo, že jeho štart je práve pre zranenie nereálny a na zápas medzi Senicou a Michalovcami bol napokon povolaný arbiter Gemzický.