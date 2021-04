Tínedžer Slafkovský zažil vydarený zápas: Debut mu nestačil, dal aj víťazný gól

Vyrastá nám nová hviezda? Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila vo svojom druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Lotyšskom 1:0 po predĺžení. Rozhodujúci gól na štadióne v Piešťanoch strelil v 61. minúte tínedžer Juraj Slafkovský (17).

Kreatívny útočník Slafkovský sa stal vo veku 17 rokov a 22 dní najmladším hokejistom, aký kedy nastúpil za našu seniorskú reprezentáciu. Dokonca prekonal aj rekord Mariána Gáboríka, ktorý v áčku debutoval vo veku 17 rokov a 266 dní. Už pred samotným zápasom ho s týmto faktom konfrontovali novinári. „Na tento rekord nemyslím. To mi vôbec nepomôže k tomu, aby som bol lepší hokejista,“ skromne poznamenal pred mimoriadne úspešným debutom.

Ten mu vyšiel naozaj na jednotku. V predĺžení odvetného zápasu s Lotyšskom, v ktorom sa hralo iba 52 sekúnd, sa po prieniku Samuela Kňažka dostal k puku a rozhodol o triumfe Slovákov. „Som šťastný, nečakal som, že mi to takto vyjde. Bol to môj prvý zápas medzi mužmi, bola to veľká zmena. Mám sa stále čo učiť a zlepšovať, ale na začiatok to mohlo byť lepšie, ale aj horšie. Prvé striedanie som sa trochu oťukával, potom to bolo dobré. Tréner mi hovoril, aby som hral naplno, aby som korčuľoval, a to som sa aj snažil robiť,“ žiaril šťastím Slafkovský, ktorého vychválil aj tréner Craig Ramsay. V odvete dal okrem Slafkovského možnosť vykorčuľovať aj dvom mladým obrancom - sedemnásťročnému Šimonovi Nemcovi a spomenutému osemnásťročnému Kňažkovi. „Výkon týchto mladých chlapcov ma potešil najviac z celého zápasu. Všetci traja hrali naozaj veľmi dobre,“ zhodnotil Ramsay.