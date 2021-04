Prekvapení Feldekovci, dcéra Katka strojí netradičnú svadbu: Biele šaty vymení za...

Originálna svadba! Speváčka Katka Feldeková (42), dcéra Oľgy (78) a Ľubomíra (84) Feldekovcov sa v marci tohto roku pochválila veľkým životným krokom, a to zásnubami.

Umelkyňa tvorí so svojím partnerom, hudobníkom Richardom Šimurkom pár už desať rokov. Preto sa rozhodli svoju lásku oficiálne spečatiť aj pred oltárom. No kto by čakal, že to bude nudný klasický sobáš, ten by prišiel poriadne skrátka. Budúci manželia sa totiž rozhodli spečatiť svoje životy naozaj netradične.

Deň D, ktorý sa blíži speváčke Katke Feldekovej, bude rozhodne iný, ako je zvyčajné, a to nielen kvôli zúriacej pandémii koronavírusu. Už v polovici mája si v Zičiho paláci s jej milovaným partnerom Riškom povedia svoje áno. No a keďže Katka nikdy nesnívala o predstave krásnej princeznej v bielych šatách, tak tomu prispôsobila aj svoje svadobné šaty. Tie nahradí niečím úplne netradičným, zato dosť špecifickým pre dobu, ktorú žijeme. Feldeková totiž siahne po bielom ochrannom obleku proti koronavírusu. A čo na tento nápad hovorí jej mama Oľga?

„Ja súhlasím so všetkým, čo si naša Katka vymyslí, lebo je vtipná a nie je hlúpa, takže jej fandím a môže ísť v bársčom. Nikdy som deťom nič také nediktovala a nebudem ani jej,“ povedala pani Feldeková pre Nový Čas, ktorá si svojho budúceho zaťa pochvaľuje. Okrem iného prezradila, ako zrejme bude vyzerať svadobná hostina. „Myslím, že hostinu vynecháme a bude, až keď korona odíde, a keď by niečo predsa len pre tých pár ľudí, tak Katka povedala, že nakrája mrkvu a kaleráb, že to bude všetko,“ dodala Oľga s humorom vlastným celej rodine.