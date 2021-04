Peter požiadal Veroniku o ruku na Gerlachu, zobrali sa na Lomničáku: Ich svadobná cesta vás dorazí

Lásku k horám v sebe rozhodne nezaprú! Zaľúbenci Peter (34) s Veronikou (33) sa zasnúbili na Gerlachovskom štíte a sobáš mali na zasneženom Lomničáku, kam museli vyšliapať po vlastných.

Svadobnú cestu sa rozhodli manželia absolvovať v rovnakom duchu - na lavínovom kurze v Západných Tatrách.

Tak ako bola jedinečná ich svadba, také sú aj medové týždne novomanželov. Peter (34) s Veronikou (33), športovci telom i dušou, sa ich totiž rozhodli stráviť na lavínovom kurze!

„Svadbu sme mali mať najprv 22. januára, potom 12. marca. Mala trvať tri dni a mala byť športovo zameraná. Boli sme pripravení aj na testovanie všetkých hostí, ktorí mali prísť z niekoľkých európskych štátov. Nakoniec sme to zrušili, lebo by to bolo viac starostí a problémov pre všetkých ako radosť zo stretnutia a nášho sobáša,“ vysvetlil mladý pár. Sobáš na Lomničáku si museli odšliapať po vlastných, dokonca im za chrbtom spadla lavína. Pre obmedzenia sa rozhodli zmeniť aj svadobnú cestu.

„Dohodli sme sa, že absolvujeme dvojdňový lavínový kurz i s naším „dvorným“ horským vodcom Jankom Kořínkom. Je to aj špičkový lekár záchranár, ktorý svoje skúsenosti a vedomosti takto odovzdáva ďalej,“ vysvetlili.