Herec Jozef Vajda už nevie doma vydržať: Brúsi si zuby na more

Chýba mu bežný život. Úspešný slovenský herec Jozef Vajda (65), ktorý aktuálne účinkuje v seriáli Nový život, má už svoje plány. Tie by veľmi rád uskutočnil hneď po tom, čo to situácia spojená s pandémiou koronavírusu dovolí.

Nielenže mu chýba jeho materské divadlo, ale aj poriadna vytúžená dovolenka. A keďže je už zaočkovaný, možno aj to bude rýchlejšou vstupenkou do jeho vysnívaných teplých krajín.

Herec Jozef Vajda tak ako väčšina hercov smúti za divadelnými doskami, ale aj za tým, čo ešte pred vypuknutím koronavírusu bral ako samozrejmosť. Je viac ako jasné, že Vajda nerád sedí doma so založenými rukami, ale býva veľmi často aktívny. A aj so svojou milovanou polovičkou Júliou si veľmi radi doprajú dovolenku na ležadle pri mori a na slnkom zaliatych plážach.

„Najviac mi chýbajú bežní, živí ľudia, kaviarne, reštaurácie, kino a divadlo. Pokiaľ sa to bude len trošku dať a nebudem ohrozovať okolie a a blízkych, tak ja by som určite chcel ísť čo najskôr, keď začne byť takto krajšie, niekam k moru, lebo to fakt chýba,“ priznal v relácii Topstar. Preto hneď, ako to bude možné, aj spolu s manželkou balia kufre a už asi aj vedia, kam povedú ich prvé kroky. „Do nejakého Španielska, to by bolo super,“ dodal herec, ktorý sa veľmi teší na to, keď sa život vráti do starých, zabehnutých koľají.