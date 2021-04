Situácia je kritická: Volkswagen Slovakia potvrdil čiastočné odstavenie výroby

Volkswagen Slovakia potvrdil čiastočné odstavenie výroby pre nedostatok čipov. Časť výrobných liniek by mala stáť pravdepodobne od konca budúceho týždňa. Na tlačovej besede to uviedol predseda predstavenstva automobilky Oliver Grünberg.

Situáciu na trhu polovodičov označil za veľmi kritickú. Podrobnosti o odstávke zatiaľ spoločnosť poskytnúť odmietla, presný deň, ako ani informácie, akých modelov a koľkých zamestnancov sa prerušenie produkcie dotkne, tak známe nie sú.

„Stále bojujeme o to, aby to netrvalo dlho," povedal Grünberg s tým, že situácia sa denno-denne mení. Najviac nedostatkových komponentov pritom putuje do veľkých SUV vozidiel.