Tréner Ramsay po výhre svojich zverencov nad Lotyšskom: Toto ma teší najviac

Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli v druhom prípravnom zápase pred MS 2021 proti Lotyšsku, keď zvíťazili 1:0 po predĺžení.

Rozhodujúci zásah umiestnil do súperovej siete len 17-ročný Juraj Slafkovský, ktorý v tomto stretnutí debutoval v národnom drese. Slováci tak oplatili Lotyšom prehru 1:2 po predĺžení z prvého vzájomného stretnutia.

Craig Ramsay, tréner SR: "V dnešnom zápase sme hrali lepšie ako v prvom. Boli sme rýchlejší na puku, lepší v osobných súbojoch, no mohli sme byť efektívnejší čo sa týka premieňania šancí. Čo ma teší najviac je výkon mladých chlapcov, hrali naozaj veľmi dobre."

Juraj Slafkovský, strelec víťazného gólu: "Som veľmi šťastný, nečakal som, že mi to vyjde. Bol to môj prvý zápas medzi mužmi, bola to veľká zmena. Mám sa stále čo zlepšovať, ale na začiatok to mohlo byť lepšie, ale aj horšie. Prvé striedanie som sa trochu oťukával, potom to bolo dobré. Tréner mi hovoril, aby som hral naplno, aby som korčuľoval."

Branislav Konrád, brankár SR: "Nebol som mesiac v bránke, Lotyši mali málo striel a ťažšie som sa do toho dostával. Bolo ta pre mňa ťažší zápas z pohľadu psychiky. Pri neuznanom góle vôbec neviem, čo sa dialo, neriešil som to. Myslím si, že sme boli lepší, im dobre zachytal brankár."