Lujza Garajová-Schrameková má v kuchyni jednu stoličku inej farby: Ten dôvod vás dostane

Kúsok od centra Bratislavy, na skok všade, kam treba pravidelne chodiť. Takto nejako sa zariadila herečka Lujza Garajová-Schrameková (38), ktorá sa aj s rodinou pred rokom presťahovala do novostavby so štyrmi izbami.

„Vlastne odvždy,“ skonštatovala Lujza pri otázke, odkedy žije takmer v srdci hlavného mesta. „Tým, že nešoférujem, pokúsila som sa zariadiť nám život tak, aby sme mali všetko na pešo. Máme preto blízko školu, škôlku, zopár potrebných obchodov. Takto sa nám dobre býva,“ vysvetlila nám.

Žúrovacia miestnosť

Sťahovali sa pred rokom a jedným z dôvodov bola túžba dopriať synovi aj dcére vlastnú detskú izbu. „Našli sme preto byt, na ktorý sme ešte dva roky čakali, kým ho postavia.“ Izby má celkovo štyri, obývačka spolu s kuchyňou, kde nás Lujza privítala, tvorí jeden veľký priestor. „Predstavovala som si to tak, že toto bude taká žúrovacia miestnosť a netušila som, že žúry budú rok zakázané. Dúfam, že to čoskoro skončí. Keď sme sa nasťahovali, stihli sme tu jednu silvestrovskú oslavu a to je všetko, byt teda čaká na našich kamarátov, kedy budú môcť byť zase vo veľkom počte vpustení.“