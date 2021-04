Odklad splatnosti poistného za apríl schválený: Koho sa týka táto výnimka?

Vládny kabinet dal zelenú ďalšiemu odkladu splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Tentoraz sa to týka mesiaca apríl, poistné za toto obdobie stačí zaplatiť do 30. júna. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu odobrila vláda.

"Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac," spresnil rezort.

Ako dodal v materiáli, navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie (2. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

Cieľ tohto nariadenia je rovnaký ako v predošlých prípadoch, teda zmiernenie ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

"Za mesiac apríl 2021 sa očakáva výpadok poistného na sociálnom poistení vo výške zhruba 7,5 milióna eur," vyčíslil rezort v materiáli. Na rozpočet to bude však mať v konečnom dôsledku neutrálny vplyv, keďže ide len o odklad.