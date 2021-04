Hurikán Máziková neprestáva prekvapovať: Úraduje na traktore

Speváčka Eva Máziková (71) nezaháľa ani vo svojom veku a rada sa zapojí do domácich prác rôzneho druhu.

Eva je hotový hurikán a okrem spevu a tanca patria k jej záľubám aj varenie či pestovanie kvetín. Počas pandémie koronavírusu začala aj aktívnejšie cvičiť, prechádzať sa a dokonca vyskúšala aj cvičenie s kruhom hula-hop.

To by však nebola Eva, keby nevyskúškala aj niečo úplne z iného súdka. Zasadla totiž za volant traktora, ktorým sa rozhodla pokosiť trávnik okolo domu. „Musím ešte teraz rýchlo pokosiť trávu, ako vidíte, sedím na traktore, lebo zajtra bude snežiť a bude to hrozné,“ odkázala vysmiata speváčka.

Jej outfit síce veľmi do záhrady nebol, ale chuť jej rozhodne nechýbala. Ktovie, čím ďalším nás táto temperamentná žena sršiaca energiou ešte prekvapí.