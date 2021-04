Schumacherovci rozpredávajú majetok! Týždenná starostlivosť o Michaela stojí poriadny balík!

Získajú ďalšie potrebné financie. Starostlivosť o sedemnásobného majstra sveta formuly jeden Michaela Schumachera (52) vyjde jeho rodinu takmer až na 190 000 eur týždenne.

Aby Schumiho manželka Corinna (52) mohla platiť zdravotnícky personál, ktorý sa už sedem rokov stará o zraneného šampióna, musí rozpredávať majetok.



Od osudnej nehody uplynulo vyše sedem rokov, ale o Michaelovom zdravotnom stave sa zrejme čo-to dozvieme až na premiére dokumentárneho filmu o jeho živote. Starostlivosť o Michaela, ktorý má poškodený mozog, je však veľmi nákladná.



Corinna už medziiným musela predať súkromné lietadlo za 35 mil. eur a dom v Nórsku za 3 mil. eur. Teraz sa chce zbaviť luxusnej vily vo Švajčiarsku. Rodina si totiž za svoje hlavné sídlo zvolila rezidenciu na Mallorke. Švajčiarska nehnuteľnosť leží na dvojhektárovom pozemku a jej predaj by mohol vyniesť až okolo 57 mil. eur. To by Corinne na nejaký čas pomohlo vystužiť bankové konto.