Herečka Kavaschová má krátko pred pôrodom: Trápia ju bolesti

Dominika Kavaschová (31), ktorá je známa vďaka seriálu Oteckovia, sa už čoskoro stane maminou.

Svoje prvé dieťatko, dcérku Maiu, privedie na svet partnerovi Danielovi Fischerovi (33).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dominika Kavaschová sa veľmi teší na chvíle, kedy bude jej princezná na svete, no dovtedy aj posledné odtratávajúce dni tehotenstva sú pre ňu náročné. „Posledné dni prežívam tak ako posledné mesiace. Akurát ma viac bolia kolená, som prevažne doma a jem,“ prezradila herečka. A aj keď vždy pôsobí šťastne a pozitívne naladená, aj ju okrem iného trápia veľké bolesti chrbtice. No a okrem iného už mesiace bojuje so spánkom, pretože nájsť si správnu polohu je pre ňu doslova boj.

„Nemám ani tehotenské nevoľnosti, ani špeciálne chute, len sa mi nepohodlne leží stále na ľavej strane, lebo vraj tak sa má ležať, a nič, len vlastne z toho rastúceho bruška ma bolí chrbtica,“ uviedla herečka pre Nový Čas. Ostáva len veriť, že dievčatko, ktoré už čoskoro uzrie svetlo sveta, jej dokonale vynahradí prebdené noci a bude to pre dvojicu malý zázrak.