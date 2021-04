Ako budú prebiehať prijímacie skúšky na stredné školy? Gröhling oznámil definitívne rozhodnutie

Prijímacie skúšky na stredné školy sa tento rok uskutočnia prezenčne.

Potvrdil to v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Petíciu na zrušenie prijímacích skúšok podpísalo viac ako 12-tisíc osôb. Signátori chcú, aby pri prijímačkách rozhodoval aritmetický priemer.

„Deviataci sa teraz porovnávajú s maturantmi, ale tam je rozdiel. Maturita je ukončenie štúdia na základe nejakých výsledkov, ktoré sme vedeli stanoviť aj zadefinovať, prečo tam bol ten aritmetický priemer. Toto druhé je prijatie na školu. V tom je ten rozdiel, že sa overuje, či žiak má schopnosti a vedomosti, aby absolvoval danú školu,“ vysvetli Gröhling. Podotkol, že aj maturanti budú v nejakej forme robiť prijímacie skúšky na vysoké školy. Minister dodal, že s jednotlivými asociáciami rokovali o forme prijímacích skúšok, no podmienkou by mal byť negatívny test. Priblížil, že sa v tejto súvislosti uvažuje aj o vytvorení malých skupín, a to jeden pedagóg a päť žiakov.