Konečne ostrý zápas! Hokejisti Slovenska absolvovali naposledy súťažný duel ešte vlani vo februári na domácom turnaji Kaufland Cup v Poprade, ktorý vyhrali.

úvodný z ôsmich prípravných duelov pred MS v Lotyšsku (21. mája do 6. júna). Tréner Craig Ramsay pozval do kempu aj troch juniorov - obrancov Šimona Nemca (17), Samuela Kňažka (17) a útočníka Juraja Slafkovského (18)!

Ten avizoval aj to, že šancu zabojovať o miestenku do Rigy dostanú aj niektorí mladí juniori, a to sa i potvrdilo. Tréner Ramsay si z tímu do 20 rokov stiahol do kempu mladé pušky – Slafkovského, Kňažka i Nemca.